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09:08, 16 октября 2020 года

Видеоролик орловской гимназии № 16 занял первое место в конкурсе Министерства просвещения России

Акция «Школа в радость» стартовала 1 сентября и объединила более трех тысяч российских школьников. Чем подкупили жюри ребята из Орла, выясняла корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.


Заданием конкурса было за 30 секунд рассказать о том, как ребята соскучились по школе за время дистанционного обучения. В 16-й гимназии Орла героями ролика решили сделать вчерашних первоклашек и тех, кто уже оканчивает школу. Ничего наигрывать и надумывать не пришлось.
 
Анна Савостикова, директор гимназии №16 г. Орла: «Образовались дефициты, и прежде всего, не образовательные, а потребность в общении, потребность вернуться в родную школу, пообщаться вживую с учителями, с одноклассниками, испытать действительно искренние, неподдельные эмоции».

Именно искренние эмоции и помогли занять первое место. Как признаются выпускники, дистанционка, которой сначала так радовались, очень быстро надоела и заставила по-другому взглянуть на традиционный учебный процесс. Ребята считают, что конференция в Zoom не заменит живого общения.

Диплом за 1 место в конкурсе теперь будет украшать одну из стен в школе. А участникам ролика на память подарили мешки для сменки с эмблемой акции «Школа в радость». Клип 16-й гимназии Орла, как и еще 15 лучших работ, войдет в итоговый ролик акции и будет размещен в аккаунтах Министерства просвещения. 

Второе и третье место заняли соответственно школьники из Улан-Удэ и город Харабали Астраханской области.


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Татьяна Тимохина
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