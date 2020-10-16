Видеоролик орловской гимназии № 16 занял первое место в конкурсе Министерства просвещения России

Акция «Школа в радость» стартовала 1 сентября и объединила более трех тысяч российских школьников. Чем подкупили жюри ребята из Орла, выясняла корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.

Заданием конкурса было за 30 секунд рассказать о том, как ребята соскучились по школе за время дистанционного обучения. В 16-й гимназии Орла героями ролика решили сделать вчерашних первоклашек и тех, кто уже оканчивает школу. Ничего наигрывать и надумывать не пришлось.



Анна Савостикова, директор гимназии №16 г. Орла: «Образовались дефициты, и прежде всего, не образовательные, а потребность в общении, потребность вернуться в родную школу, пообщаться вживую с учителями, с одноклассниками, испытать действительно искренние, неподдельные эмоции».



Именно искренние эмоции и помогли занять первое место. Как признаются выпускники, дистанционка, которой сначала так радовались, очень быстро надоела и заставила по-другому взглянуть на традиционный учебный процесс. Ребята считают, что конференция в Zoom не заменит живого общения.



Диплом за 1 место в конкурсе теперь будет украшать одну из стен в школе. А участникам ролика на память подарили мешки для сменки с эмблемой акции «Школа в радость». Клип 16-й гимназии Орла, как и еще 15 лучших работ, войдет в итоговый ролик акции и будет размещен в аккаунтах Министерства просвещения.



Второе и третье место заняли соответственно школьники из Улан-Удэ и город Харабали Астраханской области.