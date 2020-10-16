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09:45, 16 октября 2020 года Орловский «Выстрел» стал дипломантом Всероссийского театрального фестиваля «Завтра была война» Фестиваль проходил в Ростове-на-Дону. Актеры вернулись с наградой и зрительским признанием, и хотя постановка не новая, многие орловские театралы ее уже видели, в фестивальной программе она заняла особое место.





Спектакль «Выстрел», который театр представил в Ростове-на-Дону, скорее можно назвать фильмом-спектаклем, исповедью на военную тему. Здесь есть и напряженные диалоги, и душевные терзания, и святые убеждения в своей правоте. Поставил спектакль Игорь Черкашин по пьесе Владимира Жеребцова. Это рассказа не столько о рядовой ситуации на фронте, сколько о борьбе за свои идеи, свою правду, о долге перед собой и другими. Ростовчане не просто тепло приняли наших актеров.

Спектакль «Выстрел», который театр представил в Ростове-на-Дону, скорее можно назвать фильмом-спектаклем, исповедью на военную тему. Здесь есть и напряженные диалоги, и душевные терзания, и святые убеждения в своей правоте. Поставил спектакль Игорь Черкашин по пьесе Владимира Жеребцова. Это рассказа не столько о рядовой ситуации на фронте, сколько о борьбе за свои идеи, свою правду, о долге перед собой и другими. Ростовчане не просто тепло приняли наших актеров. Светлана Мартюшева, актриса Орловского академического театра им. И.С. Тургенева: «Люди уходили не равнодушные, что для нас было хорошим знаком, и нас поддержало в этом нелегком деле, и что люди стали вспоминать истории собственных семей, что у них произошло в жизни, во время войны».

Тема войны неисчерпаема и продолжает тревожить сознание и сценаристов и режиссеров, а для нашей страны она вообще особенная. По словам актеров, фестиваль дал это почувствовать - настолько была разнообразная и насыщенная программа.

Виктор Межевикин, актёр Орловского академического театра им. И.С. Тургенева: «Замечательный там репертуар, который они показали. Это и «Матерь человеческая», и «Завтра была война», и «Барабанщицы», и «Вечно живые». И вот мы совершенно показали необычный спектакль, который действительно сложный для понимания, и нам самим было не просто работать в этом спектакле, но, мне все-таки думается, что мы тронули сердца зрителей».

Диплом и приз фестиваля «За смелость в выборе драматического материала и мастерскую работу с остросюжетной формой» актеры привезли домой. Жюри отметило и оригинальность истории, и деликатность режиссерского решения, и, конечно, актерские работы.





Эва Стасюлевич



