Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Развернуто больше тысячи коек. За три дня на въезде в регион проверили больше 18-ти тысяч человек. Будет ли ужесточение мер? Мы побывали на оперштабе. Впервые он прошел в пустом зале.





- Не забывайте про маски. Почему сотрудники не всех торговых точек Орла соблюдают новые правила. Съемочная группа «Вестей» сегодня отправилась в рейд вместе с Роспотребнадзором.





- Четверо кандидатов на кресло мэра Орла. Сегодня комиссия рассмотрела документы претендентов.





- Кто может двигаться по выделенной полосе? И какой штраф ожидает водителей-нарушителей? Мы выясняли у сотрудников Госавтоинспекции.