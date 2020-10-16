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10:31, 16 октября 2020 года Под Орлом пенсионер за рулем устроил тройное ДТП Авария произошла 15 сентября в 8:25 в Ливенскои районе.





77-летний водитель, управляя автомобилем Ваз-21074, следовал по автодороге Орел – Тамбов, и в районе 2 км допустил столкновение с автомобилем «Шкода Рапид», который следовал впереди в попутном направлении, с последующим столкновением с автомобилем «Рено Аркана», следовавшим также впереди попутно.



В результате ДТП пассажир автомобиля Ваз-21074 - 74-летняя женщина. Она получила телесные повреждения, была доставлена в ООКБ. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.





Орловское Информбюро



