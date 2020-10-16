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10:34, 16 октября 2020 года Орловчанка за рулем улетела в кювет ДТП произошло 15 октября в 11:30.





20-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Джили», следовала в районе 21 км автодороги Горки - Шаблыкино, не справилась с управлением и съехала в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель получила травмы, каретой скорой помощи была доставлена в Шаблыкинскую ЦРБ. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.





Орловское Информбюро



