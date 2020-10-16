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10:35, 16 октября 2020 года В Орле произошла авария с участием четырех автомобилей и столба ДТП произошло накануне в 14:10.





Водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», следовал по Болховскому шоссе и в районе дома № 2 «А» допустил столкновение с автомобилем «Опель Астра», который двигался впереди в попутном направлении. После чего «Вектра» врезалась в «Митсубиси Аутлендер», двигавшийся по встречной полосе, в результате «Митсубиси» столкнулся с автомобилем Ваз-2121. От этого Ваз влетел в опору ЛЭП.



В результате ДТП водитель автомобиля «Митсубиси» получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.





Орловское Информбюро



