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10:37, 16 октября 2020 года Коронавирус: в Орловской области 117 новых случаев Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 10 122 заболевших.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 октября, в Орловской области 117 новых случаев коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2082 человека. Количество выздоровевших – 7897. Количество смертей увеличилось до 143.



На сегодня в России стране зафиксировано 15 150 новых случаев заболевания COVID-19, 8 485 человек выздоровели, скончались 232 человека.





Орловское Информбюро



