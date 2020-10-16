Три человека пострадали при ДТП В Мценске

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11:04, 16 октября 2020 года
Три человека пострадали при ДТП В МценскеДвое из них годовалые малыши. Авария произошла накануне в 20:10.
41-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигался по ул. 20-го Июля и на перекрестке с улицей К. Маркса допустил столкновение с грузовой ГАЗелью, под управлением водителя 1977 г.р.
В результате ДТП пассажир транспортного средства ВАЗ-2110 получил телесные повреждения. Два малыша 2019 года рождения, находившиеся в автомобиле ГАЗ, также получили травмы. Им оказана медицинская помощь.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.
Орловское Информбюро