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11:06, 16 октября 2020 года В Орле на Комсомольской были сбиты сразу два пешехода Причем один из них пострадал дважды. ДТП произошло накануне вечером.





Женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», следовала по ул. Комсомольской и в районе дома №249 допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. При этом один из них попал еще и под колеса автомобиля «Рено Логан».



В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в ООКБ. Им потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.





Орловское Информбюро



