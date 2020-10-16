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11:08, 16 октября 2020 года Сегодня орловские зрители увидят спектакль в «Свободном пространстве» Сезон откроется чуть позже - премьерой мюзикла «Кармен. История Хосе»(16+). А сегодня спектакль «Чучело»(12+).





Свою интерпретацию известной повести Владимира Железникова представит орловским зрителем молодой режиссер из Санкт-Петербурга Анна Троянова. История знакома многим и по одноименному фильму Ролана Быкова. И в связи с непростой эпидобстановкой - вход в театр и просмотр спектаклей возможен только в масках.





Мария Семак



