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11:24, 16 октября 2020 года В Орловской области назвали основные рассадники коронавирусной инфекции: транспорт и магазины Уже две недели показатели заболеваемости коронавирусом в регионе держатся на уровне весенних пиков. Отметка в 10 тысяч заражений пройдена. Ситуация заставляет власти ужесточить контроль за соблюдением санэпидтребований во всех сферах жизни региона. Речь об этом шла на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом. Тем не менее, новых ограничений пока вводиться не будет.





Впервые региональный штаб по ситуации с коронавирусом полным составом совещался заочно. В малом зале заседаний администрации находились только журналисты и операторы видеоконференции. Как отметил губернатор, ситуация с распространением инфекции хуже, чем была во время весенних пиков. Главный санитарный врач региона это подтвердил.

Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В течение двух последних недель отмечается рост заболевших из числа рабочих - на 7%, служащих - более чем в 4 раза, пенсионеров - почти в три раза, медработников - более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца». Среди маленьких орловцев ситуация не многим лучше - в 92 школах и 29 детских садах региона за полтора месяца нового учебного года зарегистрировано 195 случаев ковид-инфицирования. Однако досрочно на осенние каникулы ушли только образовательные учреждения в Кромском районе. Губернатор поручил департаменту образования провести анализ ситуации по всем муниципалитетам и принимать подобные решения исходя из его результатов. Также глава региона распорядился усилить контроль за соблюдением санэпидтребований на объектах торговли, общепита, в общественном транспорте и других объектах. Текущей ситуацией Андрей Клычков недоволен, также как и прокурор области.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это не прихоть Клычкова, Малкина, Иванова, Петрова, Сидорова - чтобы люди в масках ездили. Это самое концентрированное место, где люди находятся, награждая друг друга коронавирусом. Рецепт борьбы один - перевозчик не едет никуда, если у него кто-то находится в автомобиле без маски. И ничем он не отличается от продавца в магазине, который не имеет права обслуживать человека без маски».

Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Ежедневно мне предоставляют информацию по каждому объекту, где системные нарушения. Только закрытие деятельности приведет в чувство. Более того, главы районов, где буду выявлены, эти организации - мне уже две информации от Роспотребнадзора поступили - будут привлечены к ответственности». Рост заболеваемости сопровождается увеличением случаев госпитализации больных с коронавирусной инфекцией. Необходимый запас защитных и дезинфицирующих средств в медучреждениях сформирован, в семи больницах развёрнуто 1102 ковидные койки. В ближайшее время их должно стать больше.



Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин, 70 коек будет развернуто в Плещеевской ЦРБ. В Покровской и Кромской ЦРБ подготовят 80 кроватей – по 40 в каждой, работы там уже ведутся.



Также на совещании были озвучены предварительные итоги работы учётно-заградительных постов вернувшихся на границу области. С понедельника через них прошло 18 тысяч человек. Симптомы, а именно повышенная температура, были выявлены только у девяти, они направлены на медобследование.





Антон Киселёв



