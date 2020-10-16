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11:39, 16 октября 2020 года В Орле приступили к озеленению города Начался осенний этап посадки саженцев.





В областной столице появятся 2 тысячи новых деревьев – именно столько саженцев запланировано посадить осенью. 120 из них уже пустили корни возле моста Дружбы – здесь вырастет 91 липа и 29 красных дубов. Озеленение территории будет проведено до железнодорожного моста.



Как сообщает сайт орловской мэрии, изначально планировалась посадка 902 саженцев, но затем зеленый фонд решили увеличить вдвое.





Артём Ежаков



