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11:41, 16 октября 2020 года Более пяти тысяч жителей Орла заражены коронавирусом Карта распространения заболевания в Орловской области





Сейчас COVID-19 обнаружен у 5105 жителей Орла, 1164 зараженных – в Орловском районе, 693 подтвержденных случая – в городе Мценске и Мценском районе, 533 – в Ливнах, 322 – в Урицком районе, 289 – в Болховском районе, 219 − в Ливенском районе, 182 – в Дмитровском районе, 142 – в Новодеревеньковском районе, 132 – в Свердловском районе, 125 – в Хотынецком районе, 128 – в Кромском районе, 118 – в Покровском районе, 116 – в Малоархангельском районе, 115 – в Залегощенском районе, 94 − в Верховском районе, 104 – в Колпнянском районе, 84 – в Новосильском районе, 81 – в Должанском районе, 77 – в Глазуновском районе, 73 – в Шаблыкинском районе, 72 – в Знаменском районе, 54 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 26 – в Корсаковском районе – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.

Мониторинг ситуации ведут региональный Роспотребнадзор и департамент здравоохранения.











Артём Ежаков



