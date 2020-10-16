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12:16, 16 октября 2020 года Сегодня в Орле стартует турнир по баскетболу Игры пройдут без зрителей, чтобы снизить риск распространения коронавируса.





Впереди три матча. Сегодня встречи начнутся в 18:00. Следить за играми можно в прямом эфире. Как подключиться к онлайн-трансляциям, можно узнать в официальной группе Баскетбол Орел ГУ.





Мария Семак



