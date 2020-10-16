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12:19, 16 октября 2020 года Эдуард Трояновский победил француза Ренальдо Гарридо Международный турнир проходил в Минске.





Эдуард Трояновский победил француза Ренальдо Гарридо раздельным решением судей. По итогу 10 раундов двое судей большинством голосов отдали победу нашему земляку. Для 40-летнего Трояновского эта победа стала 29-й в карьере при двух поражениях.





Надежда Невматулина



