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12:20, 16 октября 2020 года В Орле на вокзалах возобновили работу санэпидпосты На автовокзале под термометрию попадают только пассажиры, прибывающие из других регионов, районные рейсы пока не проверяют.





У нескольких человек медики уже выявили повышенную температуру, но такие случаи - единичны.



На железнодорожном вокзале «температурных» пассажиров тоже отправляют в карантинную зону. Как сообщила дежурный фельдшер медпункта Виктория Корнилычева, начиная с марта, через этот изолятор прошло 11 человек.





Надежда Невматулина



