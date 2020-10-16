В Орле на вокзалах возобновили работу санэпидпосты

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12:20, 16 октября 2020 года
В Орле на вокзалах возобновили работу санэпидпостыНа автовокзале под термометрию попадают только пассажиры, прибывающие из других регионов, районные рейсы пока не проверяют.
У нескольких человек медики уже выявили повышенную температуру, но такие случаи - единичны.
На железнодорожном вокзале «температурных» пассажиров тоже отправляют в карантинную зону. Как сообщила дежурный фельдшер медпункта Виктория Корнилычева, начиная с марта, через этот изолятор прошло 11 человек.
Надежда Невматулина