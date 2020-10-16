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12:55, 16 октября 2020 года

Страшное ДТП на Комсомольской в Орле. Подробности

ДТП произошло накануне вечером в Заводском районе. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу, причем один из них, по словам очевидцев, находился в критическом состоянии.


Оба пешехода - молодые мужчины - попали под один автомобиль – «Хюндай Солярис». Девушка, управлявшая иномаркой, не стала комментировать случившееся, сославшись на шок.

Как сообщили в городском отделе Госавтоинспекции, водитель транспортного средства «Хендэ Солярис», 1988 года рождения, двигалась по ул. Комсомольской со стороны Карачевского шоссе в сторону переулка Дарвина. В районе дома №249 по ул. Комсомольской допустила наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. После наезда одного из пешеходов отбросило на полосу встречного движения под колеса автомобиля «Рено Логан».

По словам водителя «Рено Логан», фактическим участником ДТП он не являлся, так как в момент наезда его автомобиль уже остановился. Водитель «Рено» оценил состояние парня, угодившего ему под колеса, как критическое. Второму пешеходу, по словам мужчины, досталось не так сильно. Предположительно у обоих пострадавших авария повлечет тяжкий вред здоровью. Юридические последствия происшествия будут зависеть не только от состояния раненых, но и от выводов следствия относительно того, кто именно из участников ДТП двигался на запрещающий сигнал светофора.


Иван Суверин
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