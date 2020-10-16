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14:29, 16 октября 2020 года Объем тестирований на коронавирус в Орловской области приближается к четверти миллиона Подавляющее большинство исследований выполнил региональный Центр гигиены и эпидемиологии – 159,4 тысяч.





Статистику тестирования озвучил накануне глава областного Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба по коронавирусу.



Помимо Центра гигиены и эпидемиологии, пять лабораторий при государственных медучреждениях выполнили 68 тысяч тестов. На долю частных исследований приходится 27,6 тысяч обработанных образцов.



Антитела к COVID-19 имеют почти 3 тысячи орловцев из более чем 20 тысяч проверенных.



Также на совещании прозвучали текущие показатели Орловщины, необходимые для поэтапного выхода из ограничений. Так, коэффициент распространения болезни составляет сейчас 1,12. Это на 0,12 выше положенного. Свободный коечный фонд увеличился до 17,6%. Исследование на COVID-19 методом ПЦР составляет 231,3 на 100 тысяч человек – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



