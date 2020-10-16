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14:31, 16 октября 2020 года

В Орловской области хотят строже наказывать за растительный мусор

Областные депутаты планируют внести поправки в региональный закон «Об ответственности за административные правонарушения».


Проект предполагает наступление административной ответственности за растительный и прочий мусор на региональных территориях общего пользования вне отведенных для него мест. То же самое касается и замусоренности таких участков, сообщает сайт орловского облсовета.
Как отметит спикер облсовета Леонид Музалевский на сегодняшнем заседании, жители должны быть ответственными за состояние окружающей среды и убирать мусор, пусть это даже ветки или собранная осенью опавшая листва.

Леонид Музалевский: «Стихийные свалки так и начинаются с маленькой кучки мусора. К сожалению, в большинстве своём приучить человека к порядку можно только с помощью наказания. Поэтому считаю справедливым внесение рассматриваемых поправок в региональный закон об административной ответственности».

Наказание подразумевает предупреждение или штраф. Размеры взыскания для граждан при первом нарушении составят от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, для юридических - от 10000 до 30000 тысяч.

При повторном случае противоправного действия гражданам придется отдать от 3000 до 5000 рублей, должностным лицам - от 15000 до 3000 рублей, юрлицам - от 70000 до 100000.
 



Артём Ежаков
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