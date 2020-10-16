Еще больше орловцев смогут воспользоваться бесплатной юридической помощью

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15:14, 16 октября 2020 года
Еще больше орловцев смогут воспользоваться бесплатной юридической помощьюОб этом говорилось сегодня на заседании облсовета.
Количество лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь, расширится. Это подразумевают поправки в региональный закон в соответствии с ФЗ.
Как сообщает сайт облсовета, обновленная редакция защитит права беременных и матерей с детьми до трех лет. Они смогут обратиться за помощью в вопросах, связанных с работой, взысканием зарплаты и пособиями. Бесплатно помогут и бывшим заключенным – в течение двух месяцев с момента возвращения им помогут с вопросами по трудоустройству. Также новые поправки затронут обманутых дольщиков и граждан с проблемами признания аварийности жилья.
Проект закона рекомендован для внесения в повестку дня заседания президиума Орловского областного Совета.
Артём Ежаков