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15:14, 16 октября 2020 года Еще больше орловцев смогут воспользоваться бесплатной юридической помощью Об этом говорилось сегодня на заседании облсовета.





Количество лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь, расширится. Это подразумевают поправки в региональный закон в соответствии с ФЗ.



Как сообщает сайт облсовета, обновленная редакция защитит права беременных и матерей с детьми до трех лет. Они смогут обратиться за помощью в вопросах, связанных с работой, взысканием зарплаты и пособиями. Бесплатно помогут и бывшим заключенным – в течение двух месяцев с момента возвращения им помогут с вопросами по трудоустройству. Также новые поправки затронут обманутых дольщиков и граждан с проблемами признания аварийности жилья.



Проект закона рекомендован для внесения в повестку дня заседания президиума Орловского областного Совета.





Артём Ежаков



