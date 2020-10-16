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15:29, 16 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле на вокзалах возобновили работу санэпидпосты.



- В аварии в Заводском районе пострадали двое пешеходов. Мнения очевидцев и первые выводы инспекторов - в нашем репортаже с места событий.



- Аграрии региона сегодня принимают поздравления и идут на рекорд - намолочено 3,8 миллиона тонн зерновых.



- Спектакль орловского театра произвел впечатление на зрителей Ростова-на-Дону.



- Эдуард Трояновский празднует очередную победу.



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