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15:31, 16 октября 2020 года Ливень помешал подрядчику сдать орловскую улицу без замечаний Речь идет об объекте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 2021».





Сегодня инспекция приехала проверять улицу Тульскую. Работы здесь должны были завершиться еще полтора месяца назад – до 31 августа.

На этот раз серьезных нареканий не возникло. Асфальт, плитка и бордюры удовлетворили комиссию, но за срыв сроков подрядчик заплатит штраф.



А вот погода вскрыла очевидную проблему. Частный сектор на Тульской справился с сегодняшним дождем, но на пересечении с улицей Контактной образовалась большая лужа. Подрядчику в лице «МонолитСтроя» дали еще два дня на то, чтобы это исправить. Инспекция специально проводилась в ливень – проверить водоотвод после ремонта, сообщили в орловской мэрии.





Артём Ежаков



