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15:06, 16 октября 2020 года В тургеневском заповеднике незаконно добывали известняк Нечестное предпринимательство велось с согласия чиновников администрации Мценского района.





Как сообщает сайт областной прокуратуры, юрлицо занималось добычей известняка на сельхозземлях в пределах охранной зоны объекта культурного наследия «Спасское-Лутовиново» и водоохранной зоны реки Зароща. Стоимость выработанного известняка оценивается в 10 миллионов рублей, причем некоторые должностные лица знали об этом.



По факту преступлений были возбуждены уголовные производства по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное предпринимательство». Ведутся оперативные следственные действия, ход расследования контролирует прокуратура.





Артём Ежаков



