В тургеневском заповеднике незаконно добывали известняк

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15:06, 16 октября 2020 года
В тургеневском заповеднике незаконно добывали известнякНечестное предпринимательство велось с согласия чиновников администрации Мценского района.
Как сообщает сайт областной прокуратуры, юрлицо занималось добычей известняка на сельхозземлях в пределах охранной зоны объекта культурного наследия «Спасское-Лутовиново» и водоохранной зоны реки Зароща. Стоимость выработанного известняка оценивается в 10 миллионов рублей, причем некоторые должностные лица знали об этом.
По факту преступлений были возбуждены уголовные производства по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное предпринимательство». Ведутся оперативные следственные действия, ход расследования контролирует прокуратура.
Артём Ежаков