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16:26, 16 октября 2020 года

Сергей Ступин: «Для меня Спасское это сакральное место, место силы»

По результатам работы Минкульт продлил контракт с директором музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергеем Ступиным еще на три года. Таким образом, курс на открытость и гостеприимство, который продемонстрировала усадьба Тургенева, будет продолжен.


Вместе с тем будут реализовываться структурные проекты, такие как строительство гостиницы с конференц-залом, где будут проводиться серьезные научные мероприятия. Есть планы парковых работ – необходимо завершить декорирование водосброса, по восстановлению пруда Саженка. Также планируется вовлечь в музейную деятельность территорию, находящуюся за Кузнечным прудом. Также будет «оживлена» научно-исследовательская работа.

Об этом и многом другом в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» Эве Стасюлевич рассказал директор государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин. Интервью смотрите сегодня на канале «Россия-24» в 17:45.


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