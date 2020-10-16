Школа молодых политологов «СтудАналитика» стартовала в Орле

14 октября стартовала школа молодых политологов «СтудАналитика», совместный проект совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки и Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.

- В Орловскую область приехали молодые студенты-политологи из ведущих вузов страны, цель проекта – социальная адаптация молодых политологов в современных региональных реалиях. В рамках проекта его участники подробно узнают о жизни региона, встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с культурной жизнью, что позволит увидеть, чем живет страна на примере отдельно взятого региона. Большая часть проблем им заочно знакома, но школа молодых политологов «СтудАналитика» позволит углубить эти знания, - отметил в интервью заведующий кафедрой политологии и государственной политики Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.



- В качестве участника я впервые в вашем регионе для того чтобы познакомиться с региональной властью, узнать проблемы, что позволит мне сравнить это со своей родной Белгородской областью. Подобный опыт непременно пригодится в профессиональной деятельности и поможет решать подобные проблемы, что будет способствовать усовершенствованию государственного управления в нашей стране, - поделилась впечатлениями студентка 1 курса магистратуры Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Валентина Майдан.



В рамках первого рабочего дня школы молодых политологов «СтудАналитика» спикерами стали начальник Управления организационной, кадровой работы и противодействия коррупции Орловского областного Совета Народных депутатов Ольга Чижмина, рассказавшая об истории Орловского областного Совета Народных депутатов, его сегодняшней структуре и рабочих буднях. Параллельно в онлайн-формате в беседе участвовал депутат Орловского областного Совета Народных депутатов Валерий Савин, рассказавший о структуре Орловской области, региональной специфике образования муниципалитетов в регионе, а также сравнил работу в 1990-е годы и сегодня.



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