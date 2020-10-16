Больше четверти орловцев с диагнозом «COVID-19» госпитализируют

Об этом сообщил руководитель областного Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба по коронавирусу.

По словам Румянцева, за последние две недели увеличился процент госпитализированных, больных коронавирусом. По сравнению с предыдущим 14-дневным отрезком количество стационарных пациентов возросло на 26,9%.



Легкое течение болезни зарегистрировано в почти в трех четвертях случаев, средняя степень составляет около четверти. На долю тяжелых случаев приходится 2,3%. Детей среди этой цифры нет – сообщает сайт областного правительства.