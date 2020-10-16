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18:25, 16 октября 2020 года

В Орле начинают работу мобильные прививочные

Медики продолжают проводить вакцинацию против гриппа.


Мобильные прививочные бригады развернут уже завтра, 17 октября, на Комсомольской площади, у ТЦ «Тургеневский», адрес: Тургенева, 42. Также медики будут работать в районе сквера «Орлята» у ТЦ «Перекресток», адрес: Октябрьская, 120-122.
 
Вакцинация здесь будет проводиться по выходным, с 9:00 до 14:00. С собой нужно взять российский паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.
 
Как сообщает сайт областного правительства, планируется проведение вакцинации взрослого населения, которое находится в группах риска. Это работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, а также лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, студенты и призывники.



Артём Ежаков
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