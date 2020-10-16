Ушел из жизни Юрий Васютин

На 82-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный российский ученый и общественный деятель – профессор кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор исторических наук, бывший Уполномоченный по правам человека в Орловской области Юрий Сергеевич Васютин.

Юрий Сергеевич Васютин родился 27 ноября 1938 г. в с. Погонево Покровского района Орловской области.

Окончил железнодорожное училище в г. Новороссийске и здесь же начал свою трудовую деятельность на вагоноремонтном заводе. После службы в армии был направлен на комсомольскую работу, параллельно учился в Московском юридическом институте, по окончании которого в 1964 году становится преподавателем кафедры истории Краснодарского политехнического института. Затем были долгие годы плодотворной работы в Москве – в качестве заместителя заведующего отделом в ЦК ВЛКСМ, преподавателя Высшей партийной школы при ЦК КПСС, руководителя кафедры исторического опыта Академии общественных наук при ЦК КПСС, профессора кафедры политологии и политического управления Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Крупный ученый и авторитетный руководитель, Юрий Сергеевич никогда не порывал связи с родной Орловщиной. Он внес большой вклад в создание в г. Орле филиала РАГС, получившего впоследствии статус Орловской региональной академии государственной службы. После ее открытия Ю.С. Васютин переезжает в Орел и становится Первым проректором академии, возглавив кафедру политологии, а затем и созданный в ОРАГС диссертационный совет. Значительным вкладом Юрия Сергеевича в науку стало создание орловской научной школы политической регионалистики, под его руководством подготовлено более 60 кандидатов и докторов наук.

В 2004 г. Ю.С. Васютин избирается председателем Совета Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области». В 2007 г. по списку Президента Российской Федерации становится членом Общественной палаты Российской Федерации. В 2007-2011 годах – Уполномоченный по правам человека в Орловской области.

Созидательная, наполненная событиями и свершениями жизнь Юрия Сергеевича Васютина явилась ярким примером беззаветной преданности Родине, избранному делу, стремления применить свои силы и обширные знания на благо Отечества, достойным образцом служения Орловскому краю и его людям. Под руководством и при непосредственном участии Ю.С.Васютина прошли свое становление несколько поколений государственных и муниципальных служащих региона. Особого признания заслуживает вклад Юрия Сергеевича Васютина в развитие институтов гражданского общества, систему защиты прав и интересов жителей области, становление региональной Общественной палаты как площадки для конструктивного диалога представителей органов власти и общества.

Все эти усилия получили заслуженную оценку государства и общества. Многолетняя трудовая деятельность Ю.С. Васютина отмечена благодарностью Президента Российской Федерации, государственными наградами, медалями, грамотами министерств и ведомств, региональных органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и экспертных организаций.

Мудрый и незаурядный человек, крупный ученый, талантливый педагог, авторитетный общественный деятель, опытный руководитель и организатор, искренне веривший в огромный интеллектуальный и духовный потенциал молодежи и много сделавший для подготовки современных управленческих кадров Орловщины, укрепления статуса нашей области как одного из ведущих образовательных центров страны – таким Юрий Сергеевич Васютин навсегда останется в памяти коллег, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А.Е.Клычков, Л.С.Музалевский, Л.М.Соломатин,

Е.С.Строев, В.И.Круглый, Г.А.Зюганов, В.Н.Иконников, О.В.Пилипенко,

В.В.Соколов, В.А.Тарасов, А.С.Старосельский, В.И.Нордстрем, И.В.Тиньков, С.П.Борзенков, С.Ю.Антонцев, Д.А.Блохин, А.И.Шалимов, И.А.Гаврилина, И.А.Залогин, Т.В.Крымова, Г.П.Парахин, А.В.Пилипенко, О.Ю.Платонова, Е.В.Сапожникова,

П.А.Меркулов, Н.А.Паршиков, И.Я.Мосякин, М.В.Вдовин, А.А.Лабейкин, Н.М.Кутузов, Е.В.Сенько