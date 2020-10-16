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19:03, 16 октября 2020 года

В Орле контролируют въезжающих. Как это происходит

Орловщина продолжает держать оборону против коронавируса. В нашей области ведется учет всех, кто приезжает из других регионов. Железнодорожное и автосообщение между городами никто не ограничивал, потому растет и значимость работы учетно-заградительных постов.


О том, что для въезда на территорию Орловской области, нужны пропуска и другие разрешительные документы, речь пока не идет. С 12 октября возобновили работу учетно-заградительные посты. Самый большой поток людей - на вокзалах. На сегодня под термометрию попадают только пассажиры, которые прибывают из других регионов. Районные рейсы пока не проверяются. 
 
Наталья Козырева, медицинский работник автовокзала г. Орла: «Если выявляем пассажиров с температурой выше 37, мы с согласия пассажира заполняем анкету, где указываются персональные данные пассажира, и эти данные отправляем в Единую диспетчерскую службу».
 
Пассажиры относятся к таким ограничениям с пониманием. С пониманием ситуации должны работать и водители автобусов. Они обязаны напомнить пассажирам, что маска обязательна и в салоне во время поездки, а не только для входа и выхода в транспорт. 
 
Случаи выявления у пассажиров высокой температуры пока единичные. Если такое происходит - человека изолируют и вызывают скорую помощь. 
 
Николай Ашихмин, начальник автовокзала г. Орла: «12 и 13 октября не было случаев. 14-го была выявлена студентка, которая прибыла из Железногорска с температурой».
 
На железнодорожном вокзале Орла для пассажиров с температурой тоже действует правило изоляции. Карантинная зона сейчас пустует. Хотя на самом вокзале уверяют, что ограничения и контроль за пассажирами не заканчивались даже в период послаблений. 
 
Виктория Корнилычева, дежурный фельдшер медицинского пункта железнодорожного вокзала «Орёл»: «С марта, как началась коронавирусная инфекция, через изолятор прошло 11 человек».
 
Ласточка «Москва - Орел – Белгород» - самый востребованный маршрут, пассажиропоток всегда большой. На вокзале соблюдены все эпидправила, регулярно пассажиров информируют по громкоговорителю о правилах безопасности. Ну и конечно жесткий контроль всех сотрудников обязателен. 
 
Сергей Логвинов, начальник железнодорожного вокзала «Орёл»: «Перед приходом на работу идет опрос сотрудников о самочувствии, проводится замер температуры с фиксацией в журналах. Это касается не только работников вокзала, но и всех аутсорсинговых компаний, которые работают на вокзале».
 
Уже две недели показатели заболеваемости коронавирусом в регионе держатся на уровне весенних пиков. Отметка в 10 тысяч заражений пройдена. Ситуация заставляет власть ужесточить контроль за соблюдением санэпидтребований во всех сферах жизни региона. А станет ли хуже, зависит только от того как мы будем их соблюдать.



Всеволод Трифонов
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