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19:10, 16 октября 2020 года На «удаленке» находятся больше 5,5 тысяч орловцев Статистика собрана с 992 работодателей региона.





Дистанционно на Орловщине сейчас трудятся 5529 человек, а в неполной занятости находятся 422 работника – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



