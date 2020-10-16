В Орловской области пожарная безопасность - под контролем дронов

С высоты птичьего полета можно рассмотреть малейшее возгорание. Именно поэтому сотрудники Госпожнадзора в помощники взяли беспилотники. За работой летающих инспекторов в одном из дачных массивов наблюдал корреспондент ГТРК «Орел» Иван Суверин.

В области сегодня наблюдается 3-4 класс пожарной опасности. Сотрудники МЧС обращают особое внимание на ситуацию в дачных кооперативах - осенью дачники традиционно сжигают сухую растительность и мусор. При выявлении данного правонарушения составляется административный протокол.

Садоводческие товарищества останутся в фокусе внимания Госпожнадзора, как минимум, до конца октября, когда большинство дачников закроет, наконец, сезон, и угроза возгораний пойдет на убыль.