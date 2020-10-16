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19:20, 16 октября 2020 года

В Ливенском районе прошел праздник аграриев

Сегодня орловских работников сельского хозяйства официально поздравили с профессиональным праздником.


Площадка для празднования Дня работника сельского хозяйства была выбрана не случайно. Здесь труженики села намолотили более 400 тысяч тонн зерна. И на сегодня общий результат региона - 3 миллиона 900 тысяч тонн. Аграрии обещают преодолеть рубеж в 4 миллиона. 
 
За последние три месяца на ливенское поле, где проходил праздник, не упало ни одной капли дождя. По крайне мере, по словам аграриев. Но все изменилось в день официального чествования профессиональных заслуг работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Отмечали под проливным дождем. 
 
Как раз к празднику Сергей Бородин удостоился звания Заслуженного работника АПК. Он говорит: у природы нет плохой погоды, а дождь - хороший знак для будущих рекордов. С такими тружениками села и неудивительно, что ливенская земля - в лидерах по сбору урожая зерна. Её примеру следуют все районы области.
 
Богат урожаем и Орловский район. Здесь в этом году уродилось все - от капусты до яблок. Несмотря на то, что по ЦФО - неурожай картофеля, здесь его достаточно.
 
Свои подворья на празднике представили все районы области. По-другому и быть не могло - аграрии, несмотря на сложности, которые преподнес этот год, урожай собрали рекордный. Встречали гостей караваями из муки 2020-го.
 
Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «У нас есть комбайнеры, которые намолотили по 8 тысяч тонн зерна. Это невероятный показатель, из которого и сложились те почти 4 миллиона тонн. Я думаю, сегодняшний дождик, который пошел на нашем празднике, он как раз даст возможность и в следующем году получить еще больший результат».
 
Сельскохозяйственный год еще не завершен, но общий результат на этот момент уже превышает показатель прошлого - на 20%. Средняя урожайность - 45 центнеров с гектара.
 
Дмитрий Бутусов, директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России: «Приятно констатировать, что еще и достигнуты показатели и в растениеводстве, и животноводстве. Действительно, в этом году аграрии Орловщины отработали, и можно поставить высокий балл - максимальный, потому что, несмотря на все сложности, не были остановлены предприятия».
 
Работники сельского хозяйства Орловщины собрались вместе не только для того, чтобы похвалиться урожаем, но и чтобы отметить вклад тружеников села. Орловских передовиков отметили почетными грамотами и наградами, в том числе и ведомственными.



Анна Вайсергисер
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