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08:11, 17 октября 2020 года Орловское животноводство увеличивает поголовье Об этом говорит отчет Орёлстата.





С января по октябрь увеличилось количество почти всех сельскохозяйственных животных. Так, крупнорогатый скот сейчас составляет около 182 тысячи голов – прирост по сравнению с 1 января составил 12%. В хозяйствах находятся 579,4 тысяч свиней – это больше на 10,3%. В области на данный момент разводятся 55,7 тысяч овец и коз, что показателя начала года на 3,9%, а также почти 2,5 миллиона птицы – здесь увеличение составило 15,2%. Только коров стало чуть меньше – в регионе сейчас 41,5 тысяча животных, в январе их было на 1,4% больше – говорится в отчете региональной службы статистики.





Артём Ежаков



