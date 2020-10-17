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09:24, 17 октября 2020 года

В Орле пройдет фестиваль «Золото русской литературы»

На несколько дней к нам съедутся поэты, писатели и историки со всей страны.


Фестиваль пройдет с 18 по 25 октября в рамках Орловской литературной недели.

Официальное открытие масштабного мероприятия состоится уже в это воскресенье в 11:00 у входа в Городской парк культуры и отдыха рядом с памятником И.С. Тургеневу.
 
Участники смогут посетить мастер-классы, выставки ремесленников, увидеть театрализованные представления, попробовать гастрономические изыски, сделать   снимки в тематических фотозонах. Это масштабное событие посвящено творчеству наших земляков  Тургеневу, Фету, Толстому.
 
Мероприятия пройдут с соблюдением всех эпидемиологических требований. 
 
Подробнее с программой Орловской литературной недели можно ознакомиться на официальном сайте.



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