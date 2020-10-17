В Орле пройдет фестиваль «Золото русской литературы»

На несколько дней к нам съедутся поэты, писатели и историки со всей страны.

Фестиваль пройдет с 18 по 25 октября в рамках Орловской литературной недели.



Официальное открытие масштабного мероприятия состоится уже в это воскресенье в 11:00 у входа в Городской парк культуры и отдыха рядом с памятником И.С. Тургеневу.

Участники смогут посетить мастер-классы, выставки ремесленников, увидеть театрализованные представления, попробовать гастрономические изыски, сделать снимки в тематических фотозонах. Это масштабное событие посвящено творчеству наших земляков Тургеневу, Фету, Толстому.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех эпидемиологических требований.