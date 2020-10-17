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11:45, 17 октября 2020 года Сегодня в Орле продолжатся матчи по баскетболу Начало встречи команд в 13:00. Матчи пройдут без зрителей, будет организована онлайн-трансляция.





Как подключится к видеотрансляции, можно узнать в официальной группе Баскетбол Орел ГУ в социальных сетях.





Мария Семак



