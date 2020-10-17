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13:35, 17 октября 2020 года Сегодня ФК «Орел» сыграет в Нововоронеже Игра пройдет в рамках Первенства союза футбольных федераций «Центр».





В первом круге команды уже встречались в Орле. Тогда победа осталась за «Атомом» - 2:1. Отметим, что для ФК «Орел» эта игра станет четвертой за неделю. Ранее большая часть игроков сыграла выездной тур Национальной студенческой лиги в Ростове-на-Дону.





Анастасия Дорохова



