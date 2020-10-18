Сегодня – День работников пищевой промышленности

Праздник был учрежден ещё в Советском Союзе в 1966 году. Орловские пищевики в свой профессиональный праздник могут похвастать высокими показателями.

Каждый день мы пользуемся плодами их труда, они всегда кормят нас чем-то вкусным. И не только нас, ведь пищевая промышленность работает и на братьев наших меньших. Благодаря им животные едят качественные корма, что делает их здоровыми и красивыми.

Орловские пищевики в свой профессиональный праздник могут похвастать высокими показателями. Несмотря на пандемию, в этом году в нашем регионе возросло производство продуктов и напитков – на 15% и 15,8% соответственно.