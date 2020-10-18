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10:59, 18 октября 2020 года Орловские коровы и куры работают в ударном темпе Выросли надои и яйценоскость.





С начала года по октябрь одна бурёнка в среднем принесла более 4500 килограмм молока, что больше аналогичного прошлогоднего показателя на 4,6%. Курица-несушка стала давать на 21 яйцо больше – 188 против 167 яиц – указано в отчете Орелстата.





Артём Ежаков



