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10:59, 18 октября 2020 года

Орловские коровы и куры работают в ударном темпе

Выросли надои и яйценоскость.


С начала года по октябрь одна бурёнка в среднем принесла более 4500 килограмм молока, что больше аналогичного прошлогоднего показателя на 4,6%. Курица-несушка стала давать на 21 яйцо больше – 188 против 167 яиц – указано в отчете Орелстата.


Артём Ежаков
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