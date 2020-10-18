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Главная » Новости

12:16, 18 октября 2020 года

Сегодня поздравления принимают люди, связавшие жизнь с дорогой

18 октября празднуется День работников дорожного хозяйства.


Корни торжества идут в 1996 год – тогда президентом страны был учрежден День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а в 2000 году получил свое нынешнее название.
 
Эти люди отвечают за поддержание дорожной сети в хорошем состоянии, и хоть традиционно в России принято ругать дороги, нет сомнений, что рабочие стараются всегда работать честно и на совесть.
 
В нашем регионе трассы активно приводят в порядок. Действует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонтируется асфальтогранулятом периферийная улично-дорожная сеть, объекты регулировки дорожного трафика и многое другое – и ничего из этого не было бы возможно без работников дорожного хозяйства.



Артём Ежаков
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