Сегодня поздравления принимают люди, связавшие жизнь с дорогой

18 октября празднуется День работников дорожного хозяйства.

Корни торжества идут в 1996 год – тогда президентом страны был учрежден День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а в 2000 году получил свое нынешнее название.

Эти люди отвечают за поддержание дорожной сети в хорошем состоянии, и хоть традиционно в России принято ругать дороги, нет сомнений, что рабочие стараются всегда работать честно и на совесть.

В нашем регионе трассы активно приводят в порядок. Действует нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонтируется асфальтогранулятом периферийная улично-дорожная сеть, объекты регулировки дорожного трафика и многое другое – и ничего из этого не было бы возможно без работников дорожного хозяйства.