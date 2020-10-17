Главная » Новости



21:20, 16 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Маски и термоконтроль как пропуск в орловский регион. Мы узнали, кого и как проверяют на вокзалах?

- Беспилотники помогают выяснять «горящие» точки в дачных массивах.

- Дружба, сплетенная корнями. Сегодня иностранные студенты посадили деревья мира. И для многих яблони - экзотика.

- Дождь - не помеха. Сегодня аграрии делились опытом выхода на рекорд.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



