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Главная » Новости

21:20, 16 октября 2020 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».


- Маски и термоконтроль как пропуск в орловский регион. Мы узнали, кого и как проверяют на вокзалах?

- Беспилотники помогают выяснять «горящие» точки в дачных массивах. 

- Дружба, сплетенная корнями. Сегодня иностранные студенты посадили деревья мира. И для многих яблони - экзотика. 

- Дождь - не помеха. Сегодня аграрии делились опытом выхода на рекорд.



Вести-Орёл
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