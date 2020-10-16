Аллея Дружбы появилась сегодня в Орловской области

Студенты-иностранцы, которые учатся в орловских вузах, посадили на территории Шаховской школы 40 молодых яблонь - в знак мира и дружбы между представителями разных национальностей и стран.

Студенты разных национальностей плечом к плечу сажали яблони, не думая о вражде и распрях. То, что в одну лунку, помещают саженец представители Армении и Азербайджана, сегодня особенно символично.

Эта акция проходит уже в пятый раз. Ее целью является не только экологическое воспитание молодежи. Важно научить молодых толерантности к представителям других народов. Поэтому к посадке и подключили студентов из разных стран.

Галина Глазова, руководитель регионального отделения ООО «Ассамблея народов России»: «Все они представляют молодежное крыло Ассамблеи народов России. Молодежное крыло множится, растет к нашему великому счастью. Мы создали организацию, под эгидой Ассамблеи, которая называется «Содружество иностранных студентов». Сейчас происходит как раз процесс формирования лидеров, формирование бригад».

Многие иностранцы яблони сажают впервые. Например, в Индии растут совсем другие деревья. А на засушливом Гаити вырастить яблоню практически невозможно из-за недостатка воды. На Орловщине воды достаточно. В день посадки саженцы даже не пришлось поливать - за студентов это сделала сама природа. Каждое дерево отметили флагом той страны, представитель которой его посадил.

Территорию Шаховской школы выбрали не случайно. Здесь уже есть большой сад и опыт ухода за плодовым деревьями. Ученики пообещали ухаживать и за новыми саженцами.

Елена Амеличкина, директор Шаховской средней общеобразовательной школы: «В хорошую погоду мы выйдем - на уроках технологии, во внеурочное время, взрыхлим, удобрим, укроем листьями, чтобы саженцы выстояли зимой. А когда молодой сад вместе со старым зацветет, это будет праздник души».

Какие плоды принесут эти яблони, станет известно только через несколько лет. Но уже сейчас ясно, что это будут яблоки не раздора, а дружбы - дружбы народов и наций, представители которые живут и учатся в Орловской области на российской земле.