пятница 16.10.2020 21:05:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:30, 16 октября 2020 года

Аллея Дружбы появилась сегодня в Орловской области

Студенты-иностранцы, которые учатся в орловских вузах, посадили на территории Шаховской школы 40 молодых яблонь - в знак мира и дружбы между представителями разных национальностей и стран.


Студенты разных национальностей плечом к плечу сажали яблони, не думая о вражде и распрях. То, что в одну лунку, помещают саженец представители Армении и Азербайджана, сегодня особенно символично. 
 
Эта акция проходит уже в пятый раз. Ее целью является не только экологическое воспитание молодежи. Важно научить молодых толерантности к представителям других народов. Поэтому к посадке и подключили студентов из разных стран.
 
Галина Глазова, руководитель регионального отделения ООО «Ассамблея народов России»: «Все они представляют молодежное крыло Ассамблеи народов России. Молодежное крыло множится, растет к нашему великому счастью. Мы создали организацию, под эгидой Ассамблеи, которая называется «Содружество иностранных студентов». Сейчас происходит как раз процесс формирования лидеров, формирование бригад».
 
Многие иностранцы яблони сажают впервые. Например, в Индии растут совсем другие деревья. А на засушливом Гаити вырастить яблоню практически невозможно из-за недостатка воды. На Орловщине воды достаточно. В день посадки саженцы даже не пришлось поливать - за студентов это сделала сама природа. Каждое дерево отметили флагом той страны, представитель которой его посадил.
 
Территорию Шаховской школы выбрали не случайно. Здесь уже есть большой сад и опыт ухода за плодовым деревьями. Ученики пообещали ухаживать и за новыми саженцами. 
 
Елена Амеличкина, директор Шаховской средней общеобразовательной школы: «В хорошую погоду мы выйдем - на уроках технологии, во внеурочное время, взрыхлим, удобрим, укроем листьями, чтобы саженцы выстояли зимой. А когда молодой сад вместе со старым зацветет, это будет праздник души».
 
Какие плоды принесут эти яблони, станет известно только через несколько лет. Но уже сейчас ясно, что это будут яблоки не раздора, а дружбы - дружбы народов и наций, представители которые живут и учатся в Орловской области на российской земле.



Татьяна Тимохина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.