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07:32, 19 октября 2020 года Орловская молодежь изучит этнологию 60 человек из разных городов России стали соискателями гранта от Федерального агентства по делам молодежи, и только шестеро его получили. Среди победителей оказалась орловчанка Анна Бакаева и ее проект «Мир без границ». С заместителем председателя Молодежного правительства Орловской области побеседовала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





В чем суть вашего проекта? - Сегодня мы видим большую проблему среди молодежи, это отсутствие информации о народах, которые с нами проживают на территории страны, вместо нее существуют какие-то стереотипы, соответственно это порождает такие страшные вещи как экстремизм, ксенофобия, кавказофобия. Наш проект призван решать эту проблему. Мы его уже успешно опробировали в 2019 году в Москве. Теперь хочу реализовать его на Орловщине. А почему лично вас интересует эта тема? Почему именно над этим проектом вы решили работать? - Наверное, потому что с детства в этой тематике. Я люблю то, что я делаю - межнациональные отношения, потому что росла в многонациональной среде, потому что рядом были ребята - представители разных национальностей. И я понимаю, что заблуждения, которые возникают у молодежи, они связаны не с тем, что молодежь какая-то необразованная, а просто потому, что им это никто не рассказывал. И вот чтобы с этим бороться, появилась такая идея, что необходимо вводить этнологию в школах. К сожалению, по ряду многих причин этого сделать невозможно, и мой проект стал таким плацебо, чтобы решить эту проблему. Вы говорили о стереотипах? Что вы имели в виду? - Часто я слышу такие заблуждения о том, что на Кавказе все плохо, все мусульмане - террористы, все цыгане воруют и так далее. Я думаю, с этими стереотипами сталкивался любой из нас, а Орловщина это такой регион, где очень много ребят, приехавших из разных республик, из разных стран, и я вижу, с каким заблуждениями они также сталкиваются. Кроме того, сегодня я вижу, что у молодежи есть реальный запрос не на толерантность, а именно на уважение. Молодые люди мне часто говорят: «Мы не хотим кого-то терпеть (что и предполагает толерантность), мы хотим знать и уважать». А для того чтобы это делать, нужны знания. Проект мне поможет ответить на этот запрос. Проект одобрен, грант получен. Какие действия дальше? - На сегодня есть уже договоренность с весомыми экспертами, поддержку нам оказал и Совет при Президенте по межнациональным отношениям и комитет Государственной Думы по делам национальностей. Все эти значимые в национальной политике фигуры готовы приехать в Орел, и я очень хочу показать им, как у нас обстоят дела с вопросами межнациональных отношений. Кроме того, наш проект позволит вовлечь молодежь в добровольческую деятельность и поможет решить вопросы национальной безопасности, потому что тот самый многонациональный мир напрямую влияет на национальную безопасность. И самое главное - два года назад губернатор подписал соглашение с главой Федерального агентства по делам национальностей о совместной работе в сфере гармонизации межнациональных отношений, и этот проект станет такой точной отсчета в серьезной большой работе, в которую мы вовлекаем молодежь. Куда вы отправитель первым делом - в вузы, сузы, школы? - Конечно, в первую очередь мы пойдем в школы. Сегодня я вижу эту колоссальную поддержку, запросы от учителей, которые мне пишут в соцсетях, что это действительно очень важно и нужно. И мы сразу начнем работать в школах, сузах и вузах. У нас запланированы не только лекционные занятия, мы будем и тематические встречи проводить, и фильмы смотреть, и пытаться разобраться в этом большом и сложном мире межнациональных отношений. Когда вы ожидаете получить первые результаты? На какой период времени рассчитан этот проект? И будете ли в дальнейшем, если результат вас удовлетворит, продолжать эту деятельность? - Несомненно, буду. Потому что, когда ты любишь свое дело, ты не ставишь себе каких-то конечных дедлайнов, оно может продолжаться бесконечно. А самым главным качественным показателем, и я сегодня уже его вижу, являются восторженные отзывы этих ребят, которых мы обучили в Москве - это три школы и два вуза. Они пишут в соцсетях, что их отношение изменилось, они по-другому стали смотреть на мир других народов, других традиций и обычаев. И эта самая главная обратная связь. Проект рассчитан на год, но это именно финансовое обоснование проекта. Но, конечно, мы будем продолжать его постоянно, потому что за год не реально охватить все учебные заведения нашей области. Конечно, у меня есть большие планы - хочется и в муниципалитеты съездить, и в районах поработать. И я чувствую такую поддержку и от автономий, и от всех наших организаций, что остановиться будет практически невозможно.





Татьяна Тимохина



