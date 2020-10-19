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08:18, 19 октября 2020 года

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают криминалисты

Служба зародилась 19 октября 1954 года в системе генеральной прокуратуры, но вот уже 11 лет работает в составе следственного комитета. О трудовых буднях орловских криминалистов – в сюжете специального корреспондента ГТРК «Орел» Ивана Суверина.


На любом месте преступления следователь-криминалист всегда играет «первую скрипку». Его мнение считается экспертным, а выводы – безошибочными. Элитой следствия криминалисты могут себя считать еще и потому, что они крайне немногочисленны. Штат отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области включает в себя руководителя отдела, заместителя руководителя и 6 следователей-криминалистов. Однако усилиями этого скромного коллектива только в этом году раскрыто 27 умышленных убийств, 6 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 6 изнасилований и десятки иных преступлений. Но особо мастерство криминалиста проявляется в раскрытии дел прошлых лет. Когда свидетели едва помнят события, а преступника давно и след простыл, изобличить виновного совсем непросто.
 
В этом году при участии отдела раскрыто 19 преступлений этой категории, 6 из которых относятся к преступлениям тяжким и особо тяжким. Положительным примером в данном направлении является раскрытие уголовного дела об умышленном убийстве пожилой женщины в 1993 году.
 
Предметом особой гордости криминалистов является уникальная специализированная коллекция. Здесь нет ни одного случайного предмета: все это вещдоки с мест преступлений.
 
Сегодня расследование невозможно без продвинутой техники. Из последних новинок сотрудники СК особо дорожат так называемым источником экспертного света.
 
Сергей Черников, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «При помощи данного оборудования происходит обнаружение различных биологических следов: крови, спермы, слюны. Данные следы в последующем проверяются другими реактивами и помогают в раскрытии преступлений. Кроме этого, данные следы выявляются даже в условиях, когда они были замыты».
 
Недостатка в сложной и уникальной технике криминалисты сегодня не испытывают, в отличие от свободного времени, которого каждому из них остро не хватает. Решать бесконечные криминальные ребусы приходится и днем, и ночью.



Иван Суверин
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