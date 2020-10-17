Коронавирус: в Орловской области 118 новых случаев и ещё одна смерть

Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 10 240 заболевших.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 октября, в Орловской области 118 новых случаев коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2121 человек. Количество выздоровевших – 7976. Количество смертей - 144.

На сегодня в России стране зафиксировано 14922 новых случая заболевания COVID-19, 8 617 человек выздоровели, скончались 279 человека.