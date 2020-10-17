Главная » Новости



14:11, 17 октября 2020 года Будьте внимательны! Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Орловской области На территории региона ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории области прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: ночью +5°С… +10°С;

днем +7°С…+12°С.





Орловское Информбюро



