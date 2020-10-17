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14:11, 17 октября 2020 года

Будьте внимательны! Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Орловской области

На территории региона ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с.


По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки на территории области прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 метров в секунду.
 
Температура воздуха:
  • ночью +5°С… +10°С; 
  • днем +7°С…+12°С.



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