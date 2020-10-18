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14:50, 18 октября 2020 года

Коронавирус: количество новых случаев в Орловской области - 120

Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 10 360 заболевших.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 октября, в Орловской области 120 новых случаев коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2231 человек. Количество выздоровевших – 7985. Количество смертей - 144.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 5246 жителей Орла, 1197 зараженных – в Орловском районе, 697 – в городе Мценске и Мценском районе, 541 – в Ливнах, 325 – в Урицком районе, 293 – в Болховском районе, 226 − в Ливенском районе, 195 – в Дмитровском районе, 144 – в Новодеревеньковском районе, 134 – в Свердловском районе, 130 – в Кромском районе, 129 – в Хотынецком районе,  119 – в Покровском районе, 117 – в Малоархангельском районе, 116 – в  Залегощенском районе,  110 – в Колпнянском районе, 94 − в Верховском районе, 85 – в Новосильском районе, 82 – в  Должанском районе, 77 – в Глазуновском  районе, 74 − в  Шаблыкинском районе, 73 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе.

 
На сегодня в России стране зафиксировано 15 099 новых случаев заболевания COVID-19, 5 377 человек выздоровели, скончались 185 человек.



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