воскресенье 18.10.2020 23:03:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:08, 18 октября 2020 года

Правительство Орловской области поздравляет работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли региона с профессиональным праздником

Модернизация дорожной инфраструктуры региона является одной из важнейших задач Правительства. Дороги – это наши главные артерии, транспортные узлы, которые требуют особого внимания, говорится в поздравлении.


В текущем году объем ассигнований Дорожного фонда превысил на 1 млрд прошлогодний показатель и составил 7 миллиардов рублей.
 
В 2020 году дорожные работы на территории региона были начаты в апреле, большинство подрядчиков определено заранее. Благодаря раннему старту и высокому профессионализму работников комплекс дорожных работ почти завершен.
 
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт 41 объекта, уже ведутся работы на 7 объектах, запланированных на следующий год. Кроме того, идет реконструкция 6 сельских дорог.
 
Дорогие друзья! Уверены, что благодаря вашему профессионализму, преданности делу, все возрастающим объемам финансирования, дорожная инфраструктура региона будет становиться все лучше, удобнее для всех жителей и гостей города.
 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достижения целей, успеха в труде на благо Орловщины!
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.