Правительство Орловской области поздравляет работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли региона с профессиональным праздником

Модернизация дорожной инфраструктуры региона является одной из важнейших задач Правительства. Дороги – это наши главные артерии, транспортные узлы, которые требуют особого внимания, говорится в поздравлении.

В текущем году объем ассигнований Дорожного фонда превысил на 1 млрд прошлогодний показатель и составил 7 миллиардов рублей.

В 2020 году дорожные работы на территории региона были начаты в апреле, большинство подрядчиков определено заранее. Благодаря раннему старту и высокому профессионализму работников комплекс дорожных работ почти завершен.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен ремонт 41 объекта, уже ведутся работы на 7 объектах, запланированных на следующий год. Кроме того, идет реконструкция 6 сельских дорог.

Дорогие друзья! Уверены, что благодаря вашему профессионализму, преданности делу, все возрастающим объемам финансирования, дорожная инфраструктура региона будет становиться все лучше, удобнее для всех жителей и гостей города.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, достижения целей, успеха в труде на благо Орловщины!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ