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15:21, 18 октября 2020 года

Андрей Клычков поздравил работников дорожного хозяйства Орловщины с праздником

Уважаемые дорожники! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства, сказал губернатор в видеообращении на своей странице в соцсетях.


На ваших плечах лежит большая ответственность: от степени развития дорожной сети зависит экономическое развитие Орловщины, её инвестиционный и туристский потенциал, а главное – безопасность движения жителей региона, социальные условия и качество жизни. За несколько лет нам вместе удалось реализовать значительные инфраструктурные проекты. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных работ, и в среднем за год в нормативное состояние приводится почти 200 километров городских и сельских автодорог. Важно, что работа проводится комплексно и в соответствии с современными стандартами. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выбраны одни из самых проблемных направлений, организован беспрецедентный по масштабам ремонт.
 
Высокие результаты, ваш труд заслуживают искренних слов благодарности. Спасибо за большой вклад в развитие региона, создание современной дорожной инфраструктуры, условий для комфортной жизни орловчан. Строительство новых транспортных магистралей, повышение их качества остается приоритетом Правительства Орловской области. Впереди у нас ещё много задач, которые, я уверен, мы обязательно выполним.

Ещё раз от души благодарю всех орловских дорожников за работу!
 
Желаю вам ровных дорог и профессиональных успехов. Крепкого здоровья и благополучия!



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