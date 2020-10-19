В Болхове в аварии пострадал пьяный водитель

Инцидент произошел в минувшую субботу в 00:40.

30-летний нетрезвый мужчина потерял управление над Hyundai Solaris и съехал в кювет, где врезался в насыпь. Медики доставили пострадавшего водителя в больницу и оказали помощь. ДТП произошло в районе дома №150 по улице Маяковского.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.