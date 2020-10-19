В тройном ДТП в Орловской области пострадали два человека

Авария произошла 17 октября в 20:10.

Столкновение случилось на выезде из областной столицы – на 3 километре трассы Орёл - Тамбов. «Форд S-max», за рулем которого находился 64-летний пенсионер, врезался в «Ладу Ларгус». От удара иномарку отбросило на припаркованную «Газель». В аварии пострадали водитель и пассажирка отечественной легковушки – оба получили медицинскую помощь.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.